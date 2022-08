Le 15 août à Canale-di-Verde : une tradition de partage !

Messe et procession

En fin d’après-midi, la messe a ainsi été célébrée dans l’église Saint Martin devant une assistance si nombreuse que tous n’avaient pu trouver de place assise. Les Patrizie qui avaient chanté la messe l’an passé avaient fait l’unanimité – d’autant que l’excellente acoustique de l’édifice avait encore magnifié leurs voix. Mais très sollicitées, comme tous les ans, dans les villages de l’île pour le 15 août, elles n’avaient pu se rendre disponibles cette année. C’est donc la voix de la soprano Karen Lorenzani, accompagnée par le pianiste et compositeur Yves Garric, qui a séduit tous ceux qui avaient fait le déplacement – avec, notamment, un bel Ave Maria en espagnol.



La statue a retrouvé ses mains

A la fin de la messe, les plus courageux parmi les fidèles ont escaladé les ruelles du village vers A Tozza, cette petite place qui domine Canale, lieu de départ de la procession. La vue époustouflante que l’on découvre de ces hauteurs, valait l’effort de la montée. De-là, on domine en effet toute la plaine, avec une belle perspective également sur le village, ses maisons de pierre, son cimetière et, tout à côté, son banc repeint récemment en rouge, à la suite des événements qui ont endeuillé L’Isula il y a trois ans. « Comme d’autres communes de l’île, nous avons voulu en faire un symbole contre la violence faite aux femmes », explique le maire.



C’est là-haut que les attendait la statue de Marie restaurée l’an passé. « Elle a retrouvé ses mains ! Une personne bénévole a bien voulu se charger de la réparation, précise le maire. Elle se reconnaîtra ! » La procession a fait le tour du village, la statue tenue à bout de bras par une demi-douzaine de porteurs que venaient parfois épauler quelques renforts : d’autant que la pluie, qui était tombée en déluge durant la messe, avait rendu périlleux le chemin.



De retour sur le parvis de l’église, le prêtre a procédé à la bénédiction des quatre points cardinaux, la statue pivotant tour à tour dans chacune de ces directions aux cris de « Evviva Maria ! ». Le traditionnel Dio Salvi – avec Dumè Mattei aux côtés de Karen Lorenzani – a clôturé la cérémonie religieuse.



Un moment de partage

Comme le Ciel semblait épargner le village – alors que, tout alentour, on entendait l’orage tonner - les habitants se sont retrouvés sur la place de l’église pour y passer la soirée.

Signe des temps, ce n’est plus la charcuterie de tout un chacun qui était mise en partage. La municipalité avait fait appel – comme pour le 11 novembre – au traiteur Pascal. Pizze, migliacci préparés en direct, et autres petits fours, offerts par la municipalité, permettaient à chacun de se restaurer. “Un collectif de trois musiciens”, comme l’a expliqué avec humour le guitariste Fanou Torracinta bien connu des amateurs de jazz, a accompagné cette soirée en musique, mêlant styles et langues pour le plus grand plaisir des habitants du village…

Un bon moment de convivialité à l’usu nustrale, comme on en souhaiterait d’avantage…