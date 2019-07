Le 14 juillet célébré à Lisula

Le top départ du spectacle pyrotechnique était donné à 23h pour se terminer 15 minutes plus tard sous les applaudissements enthousiastes du public.

Un peu plus tôt dans la soirée, sur la place Paoli, une animation musicale était proposée. À la tombée de la nuit, une chorégraphie de lasers illuminait la piste de dance, les palmiers et la fontaine aux 4 becs. Aux platines, DJ Dany enchaînait les tubes, du disco et de la variété des années 80, aux refrains pop et dance actuels pour un bal populaire dans une ambiance familiale. Une belle soirée offerte par la mairie et harmonisée par Sandy Events.

Sur place, les sapeurs-pompiers tenaient buvette des pompiers, pour le côté festif mais aussi pour les mesures de sécurité.

Au préalable, la municipalité de Lisula avait mis en œuvre avec ses services techniques et les autorités concernées, préfecture, gendarmerie et pompiers, les mesures de sécurité qui s'imposaient pour que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions.

Une foule impressionnante d'environ 4000 personnes s'est réunie ce dimanche soir, sur la Marinella, pour assister au feu d'artifice du 14 juillet organisé par la municipalité de Lisula.