Laurent Marcangeli réélu, sans surprise, président de la CAPA

Dix communes, plus de 80 000 habitants, un seul candidat à la présidence et un scrutin émaillé de quelques accrocs. Si le président sortant Laurent Marcangeli a largement été réélu, avec 38 suffrages sur 44 bulletins, il n’a cependant pas fait l’unanimité puisque deux élus n’ont pas pris part au vote (Jean-François Casalta et Vannina Angelini-Buresi) et six ont lui ont préféré des bulletins blancs. Parmi eux, probablement Jean-André Miniconi et sa colistière Danielle Antonini mais surtout Jean Biancucci ainsi que les élus de sa commune de Cuttoli.



Laurent Marcangeli avait pourtant souhaité que Jean Biancucci fasse partie de ses vice-présidents : « J’ai fait cette proposition à la commune de Cuttoli, elle ne l’a pas acceptée ». L’intéressé s’explique : « Nous avons participé au vote, nous n’avons pas présenté de candidats, mais nous avons voulu marquer notre différence. Ce vote n’est ni un vote de défiance ni un vote de confiance. Notre position est évolutive et s’adaptera au gré des intérêts de la commune. Ce n’est pas un secret de dire que nous ne sommes pas d’accord politiquement avec le président ». Dans la droite ligne de ce discours, le maire de Cuttoli présentera Nicolas Antoniotti au poste de sixième vice président puis à tous ceux qui suivent, souhaitant s’assurer de la représentation de sa commune au sein de l'exécutif communautaire.



Comme celle du maire et de son conseil municipal, l’élection s’est déroulée dans des conditions particulières, au Palatinu et non dans les locaux de la CAPA, en raison de la crise du COVID-19. « Cette crise sanitaire n’est pas terminée et elle nous oblige à la prudence » déclarera d’ailleurs immédiatement le nouveau président. Il annonce, d’ores-et-déjà, que les premières semaines de mandat seront dédiées à la gestion de la crise.



Conscient des défis qui l’attendent, Laurent Marangeli se dit « fier d’être réélu pour la troisième fois président de cette intercommunalité » mais insiste sur la nécessité de « travailler ensemble », au delà des options politiques de chacun : « La CAPA c’est 10 communes qui ont décidé de partager un destin intercommunal, pour ce qui constitue aujourd’hui le premier territoire du genre en Corse ».



Une institution qui compte bien peser sur les grands dossiers de l’île. Et notamment la gestion des déchets, « sujet ô combien complexe », comme le rappelle le président. « La CAPA devra prendre toutes ses responsabilités » annonce t-il. Avec un rendez-vous important, l’élection du SYVADEC « un événement politique de première importance ». Laurent Marcangeli compte bien imposer ses vues : « En tant que premier contributeur nous ne pourrons plus être dans une situation attentiste. Nous devrons imposer notre philosophie en matière de déchets ».



Autre chantier, les finances. « Nous allons vivre des moments difficiles », prévient le président. En effet, la crise du COVID-19 n’a pas été sans conséquence sur les finances des collectivités. « Une certaine forme d’austérité » sera donc à prévoir.



Dans ce contexte, la CAPA devra continuer de penser à une de ses grandes missions, le développement économique, tout en se dotant de nouvelles compétences, telles que le tourisme et les affaires sociales, qui auront désormais des vice-présidents dédiés. De même, « des décisions doivent être prises en matière de transports ».



L’objectif de cette mandature ? « Nous voulons faire des six années à venir des années prospères, dynamiques et vertueuses ». Si la CAPA a déjà fait du chemin en une vingtaine d’années, elle a donc encore de nombreux défis devant elle, et « de belles choses à réaliser ».



Les vice-présidents

1er VP délégué aux ressources humaines, aux finances et au développement rural et agricole Xavier Lacombe

2ème Alexandre Sarrola

3ème Marie-Antoinette Santoni-Brunelli

4ème Jean-Marie Pasqualaggi

5ème Antoine Vincileoni

6ème François Faggianelli

7ème Ange Pascal Miniconi

8ème Étienne Ferrandi

9ème Pierre-Jean Poggiale

10ème David Frau

11ème Stéphane Vannucci

12ème Christelle Combette

13ème Christian Bacci