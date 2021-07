Laurent Ballesta tente de percer le mystère des anneaux de corail du Cap Corse

Cette première semaine d’expédition scientifique a été riche en découvertes. Nos quatre plongeurs autonomes à saturation vivent depuis le 1er juillet à la pression de 100 m de profondeur, soit 11 bars et ont déjà visité, jusqu'à -120 m de fond, 15 anneaux de coralligènes qui se composent d’un noyau central et d’une couronne qui semble d’origine algal et attirent de nombreux animaux.





À raison d’une plongée par jour de 4h30, ils ont déjà passé presque 27 heures chacun au milieu d’écosystèmes uniques jamais visités par des plongeurs. Tous les protocoles entrepris ont réussi : carottage de deux noyaux centraux, pose d’un ADV (Acoustic dopler velocimeter) pour 15 jours, pose d’hydrophones, reconstruction 3D (par photogrammétrie) de 4 anneaux, prélèvements d’eau et de sédiment, prélèvements d’espèces méconnues …et déjà de magnifiques images de paysages sous-marins révélées.

Il y a quelques jours à la suite d'un fort coup de vent annoncé, l'équipe s'est réfugiée au large de Bastia mais elle est vite retournée sur la zone des anneaux pour y effectuer d'autres manipulations. Récupérer les hydrophones et les poser sur un autre site, carottage sur un noyau plus profond, effectuer des prélèvements de sédiments sur d'autres anneaux, poser des capteurs de température, faire l' inventaire de crustacés sont autant de missions à accomplir ces prochains jours.





En collaboration avec 35 scientifiques français et étrangers, ces protocoles ont pour but de percer le mystère de l’origine des anneaux coralligènes, leur âge, leur dynamique de changement, connaitre la faune et flore associées et les menaces qui pèsent sur ces écosystèmes uniques.

"C’est extrêmement déroutant, est-ce qu’on est au milieux de quelque chose de biologique et en construction ou au contraire est-ce qu'on est sur des vestiges de quelque chose qui a eu lieu dans le passé ? C’est ça qui attire notre regard, c’est ça qui nous sidère. Un mystère on ne s’en lasse pas tant qu’on ne l’a pas résolu " affirme Laurent Ballesta, le chef de l'expédition.