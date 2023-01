Langue, identité, investissements. Quelle politique culturelle pour la Corse ?

Une nécessité également liée à un contexte général favorable à une remise en question de la place qu'occupe aujourd'hui la culture dans la société insulaire. "Alors qu'on fait en sorte qu'elle soit au centre de nos politiques publiques, c'est un moment important pour réadapter nos politiques culturelles, assure Antonia Luciani. La crise sanitaire a fait diminuer la fréquentation des salles de spectacle et de cinéma, et il y a une modification des usages et du rapport à la culture, notamment chez les jeunes. Il est important que la CdC anticipe un éventuel décrochage de générations qui se tourneraient vers le numérique ou d'autres formes de "consommation culturelle"."



Plus largement, le contexte de dialogue avec Paris concernant un éventuel statut d'autonomie est aussi à l'origine de cette démarche. D'autant plus que cette dernière est confortée par la candidature de Bastia-Corsica au label de Capitale européenne de la culture en 2028. "Cela nous projette dans une dynamique méditerranéenne et européenne de valorisation de la culture, insiste la Conseillère exécutive. Nous souhaitons lancer une consultation et une étude sur deux ans, en proposant aux acteurs culturels et à la société corse de s'emparer de cette question. On sait aussi que la culture est un vecteur d'émancipation, d'intégration sociale. La langue, l'identité et la culture feront d'ailleurs l'objet d'une réunion spécifique avec le gouvernement."