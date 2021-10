Langue corse : Le groupe Voce Ventu au collège de Moltifao

Frédéric Poggi et Xavier Tavera ont passé la matinée à échanger avec les élèves de 5e, 4e et 3e sur différents sujets : la langue corse en prolongement du cours de LCC de Madame Alfonsi, l’élaboration du chant et sa place dans le patrimoine culturel. « Se produire, être sur scène, c’est important pour le groupe mais nous sommes là aussi pour transmettre les écrits et pour donner goût à la création » explique Frédéric Poggi.



Les élèves ont reçu les musiciens en chantant. L’enthousiasme a été réel tant les chansons de Voce Ventu sont connues et appréciées. Pour beaucoup, rencontrer les artistes a permis de démontrer que l’utilisation de la langue est avant tout un moyen d’expression, en parlant ou en chantant. Certains, en fin de matinée, griffonnaient déjà quelques pensées sur leurs cahiers… peut-être de futures chansons.



« L’établissement dispose d’une identité marquée dans différents domaines : le numérique, le développement durable… mais il est aussi enraciné dans son territoire. Cette intervention illustre la place fondamentale qu’ont, pour nos élèves et pour l’équipe du collège, la langue, la culture, le patrimoine et l’histoire de notre île. Les faire vivre au-delà des enseignements habituels, c’est essentiel. » indique Jean Etienne Cardi, le chef d’établissement.