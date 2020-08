Lancement de la traditionnelle braderie d'été à Calvi

C'est parti à Calvi pour la traditionnelle braderie d'été organisée par l'Union commerciale calvaise et sa nouvelle présidente Maguy Brandaloni avec le soutien de la mairie de Calvi, de la CCI de Haute-Corse et de L'Adec.

Une édition 2020 toute particulière en raison de la crise sanitaire que nous connaissons.

Les 17, 18 et 19 août n'hésitez pas à venir découvrir les soldes, les petits prix de vos boutiques préférées.





Durant ces 3 jours, en prenant soin de respecter toutes les mesures de distanciation et en portant un masque lorsque vous rentrez dans l'une des boutique tout en utilisant le gel hydroalcoolique mis à disposition, vous pourrez également profiter des animations organisées en fin d'après-midi avec la présence d'artistes de rue et des Miss 15-17 ans Corse.

Venez prendre votre photo souvenir, vous faire prodiguer des conseils au coin beauté, ou encore déguster Pop Corn, Barbe à papa...