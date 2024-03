Lancement d’une résidence d'accélération à Ajaccio : Un élan écologique pour l'entrepreneuriat corse

Pour la deuxième année consécutive, le Pays Ajaccien devient le théâtre d'une résidence d'accélération entrepreneuriale axée sur la transition écologique. Cette initiative vise à rassembler cinq entreprises pour dynamiser leur potentiel et affiner leurs business plans. Au cœur du programme se trouvent des sessions avec des experts, des échanges enrichissants ainsi que des heures de travail intenses, le tout dans un environnement paisible et propice à la réflexion, à l'hôtel Stella di Mare, situé sur la route des Sanguinaires.

Organisée par l'entreprise Issého, en partenariat avec l'Ademe et la M3E, cette initiative bénéficie également du soutien logistique et financier de partenaires tels que Mojo, la CCI, Nicolas Alfonsi ainsi que du cabinet d'avocats Manenti and Co. Ces collaborations diverses favorisent non seulement le développement économique, mais aussi la transition écologique des entreprises insulaires. Cette année marque également l'ouverture de la résidence d'accélération à des entreprises déjà établies depuis plusieurs années, comme la FALEPA, forte de ses 18 ans d'existence. "Nous aspirons à remettre en question nos pratiques, permettre aux experts d'apporter un regard neuf afin de concilier transition écologique et développement économique, tout en explorant de nouveaux marchés", explique Patrice Pellegrin, co-fondateur d'Issého.



Du côté des nouvelles entreprises participantes, telles que "L'énergéticien", spécialisé dans le conseil en sobriété énergétique, ou "Corail Factory", qui ambitionne de développer un concept d'éco-hébergement web destiné aux professionnels, l'accent est mis sur la remise en question des modèles économiques dans le respect de leur éthique écologique.

À l'issue de cinq jours de résidence, les cinq entreprises présenteront leurs projets devant un jury composé d'acteurs publics et privés. Cette session se veut davantage un échange constructif qu'une simple évaluation, ouvrant ainsi des opportunités de réseautage et de développement futur.

Pour Jean Leccia, créateur de ces résidences d'accélération, l'objectif est clair : créer une synergie entre le développement écologique et économique, tout en offrant un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs, adapté à leurs parcours et à leurs ambitions.