Lac de Codole : deux blessés dont un en urgence absolue après une sortie de route

V.L. le Jeudi 5 Janvier 2023 à 10:56

C'est aux alentours de 9 heures de ce jeudi 5 janvier que les secours ont été alertés pour un accident de la circulation qui venait de se produire près du lac de Codole, en Balagne. Une voiture avec à son bord, un homme et une femme âges d'une soixantaine d'années, a fait une sortie de route et terminé sa course une trentaine de mètres en contrebas de la route D 113. Les deux occupants du véhicule, dont un en urgence absolue, sont actuellement prises en charge par les sapeurs-pompiers. Plus d'infos à venir