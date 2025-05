Lab Liceu à Bastia : Quand les lycéens du Fangu élaborent les plans de leur futur quartier

Rénovation des Infrastructures sportives, lycée du futur et transformation de la friche EDF en centre commercial ou en marché ?

Et si on demandait aux élèves du lycée Giocante de Casabianca de plancher sur le projet de réhabilitation du quartier du Fangu ? C’est chose faite avec Lab Liceu 2025, un projet mis en place entre le lycée du Fangu et la mairie de Bastia.



Depuis le mois de novembre, réunis en petits groupes, une cinquantaine d’élèves de seconde, première et terminale ont travaillé et arpenté le quartier avec des urbanistes, des architectes et des experts pour faire valoir leurs idées sur l’avenir de cette partie de la ville. Un espace urbain de 25 hectares, dans lequel on retrouve évidemment le lycée Giocante de Casabianca, mais aussi la préfecture de Haute-Corse, la gare, des bureaux, et des infrastructures sportives comme une piscine et un stade. Et même une friche industrielle. « Les élèves ont travaillé sur des propositions de manière collaborative », explique Anne Malka, la proviseure du lycée, qui salue les avantages pédagogiques d’une telle action, « qui est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux métiers comme ceux d’urbanistes. La forme et le fond ont été très intéressants. » Pour la ville de Bastia, Emmanuelle de Gentili, la première adjointe, souligne : « Ce projet avec le lycée du Fangu est le moyen d’impliquer les jeunes lycéens. C’est une vision des futurs habitants de Bastia. »



Un lycée du futur, tourné vers le bien-être et l’écologie



Et les lycéens ne manquent pas d’idées. Pour leur lycée du futur, ils imaginent un parking, un restaurant à prix réduit, un jardin pédagogique et un établissement qui prend en compte le bien-être des élèves. Concernant la rénovation des équipements sportifs, les élèves souhaitent ajouter des disciplines comme le paddle, une piste d’athlétisme, mettre en place des circuits piétons, des voies douces, ainsi que des caméras de sécurité.



Transformer la friche EDF en centre commercial ou en marché « foodcourt »



Les lycéens de Giocante de Casabianca ont aussi planché sur un projet d’envergure : l’avenir de la friche EDF. Après l’avoir visitée, ils proposent la création d’un centre commercial, d’une halle marchande ou encore d’un marché « foodcourt ». Un type de lieu très à la mode, où l’on retrouve des stands et des espaces offrant des services de restauration dans un cadre agréable.

Ces propositions verront-elles le jour ? C’est possible. Emmanuelle de Gentili y voit « des propositions intéressantes qui peuvent être mises en place ; d’autres vont être transmises à nos urbanistes. » Des idées prometteuses, dont certaines, on l’espère, deviendront réalité.