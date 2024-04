La ville d’Ajaccio et Citeo s’unissent contre les déchets abandonnés

Mégots, sacs plastiques, emballages vides ou autres papiers usagés. Abandonnés de manière volontaire ou par négligence, ces détritus - qui pour diverses raisons n’ont pu poursuivre leur acheminement dans le circuit conventionnel de gestion des déchets et se retrouvent sur l’espace public - constituent une pollution importante. Un problème que la ville d’Ajaccio a décidé de prendre à bras le corps en signant une convention avec l’éco-organisme Citeo ce mardi après-midi dans les salons napoléoniens de la Maison carrée.



Ce partenariat de trois ans renouvelables - qui fait figure de première en Corse - a pour objectif de déployer un plan de lutte contre les déchets abandonnés grâce à un soutien financier de Citeo à hauteur de 306 000 euros par an. De quoi permettre de financer plusieurs types d’actions, à commencer par la prise en charge d’opérations de nettoiement pour traiter les déchets abandonnés qui existent dans l’ensemble des espaces publics et naturels de la commune. « Mais l’enjeu majeur est de prévenir l’existence même de ces déchets abandonnés », indique Nicolas Furet, directeur de la performance 3R de Citeo en ajoutant : « Ce partenariat permettra donc également à la ville d’avoir un accompagnement humain et de recevoir un des retours d’expériences sur les bonnes pratiques pour prévenir les déchets abandonnés ». Pour ce faire, il est notamment prévu de mettre en œuvre des actions de sensibilisation à l’adresse du grand public. « Il s’agit aussi d’implanter des poubelles de tri dans l’espace public pour permettre aux citoyens de se libérer de leurs déchets. En revanche, sur certains sites naturels, il vaut mieux supprimer les poubelles et mettre des affiches demandant de ramener ses déchets avec soi », précise encore le responsable de Citeo.



Cette convention qui doit permettre de renforcer la propreté des espaces publics et naturels ajacciens entend poursuivre l’effort engagé par la ville ces dernières années. « Ce partenariat s’inscrit dans un cycle vertueux sur un territoire qui s’est très vite préoccupé des questions environnementales », souligne ainsi le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia en appuyant sur le fait que la « question de la propreté urbaine est au cœur du projet politique » de l’actuelle majorité municipale.