La vigilance orange pour vents violents levée en Corse : plusieurs cols enneigés

Du fait des conditions météo et des coups de vent, les pompiers de Haute-Corse sont intervenus huit fois dans la soirée pour plusieurs opérations sans gravité.

La vigilance orange pour vent violent dans les deux départements a été levée par Météo France dans la soirée du lundi 9 janvier. Jusqu'à 23 heures, l'île se trouvait en alerte orange en raison des fortes rafales qui ont souvent atteint 100 à 120 km/h sur la côte occidentale et la région bastiaise, a précisé l'organisme météorologique, qui a relevé des rafales allant jusqu'à 115 km/h à Bastia.Ces vents violents ont entraîné des perturbations dans les transports, avec notamment l'annulation de plusieurs vols au départ ou à l'arrivée de Bastia, Calvi, Figari et en provenance ou à destination de Paris, Marseille et Lyon.Si l'alerte a été complètement levée le nombreuses chutes de neige qui ont eu lieu dans la soirée de lundi rendent la circulation difficile sur plusieurs cols de l'ile qui se trouvent en niveau jaune ce matin. Les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules pour circuler sur les cols de Verde, de Sorba, ainsi que à la station d’Ascuo et de Ghisoni qui sont fermés aux véhicules articulés. Les cols de Vergio et de Vizzavona sont ouverts à la circulation, mais les équipements spéciaux sont recommandés.