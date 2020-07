La traduction technique officielle se fait désormais en ligne !

Il est possible de commander une traduction professionnelle des documents suivants :



1. Ouvrages de référence pour divers logiciels.



2. Manuels pour les appareils électriques et autres équipements.



3. Instructions pour les meubles ou les appareils.



4. Schémas, dessins, tableaux, diagrammes.



5. Divers développements et inventions.



6. Brevets d'œuvres ou d'inventions.



7. Et bien d'autres choses encore.





Qualité de la traduction professionnelle

Tout d'abord, il est nécessaire de faire attention à la terminologie dans un tel travail. La traduction technique en ligne nécessite l'équivalent le plus proche possible de chaque mot en russe ou en langue étrangère. Il faut souvent sacrifier le style et la beauté du document pour une traduction précise de la terminologie.



Les principes de notre travail sont suivants:



1. Un spécialiste expérimenté, parfois un locuteur natif. Il s'agit d'une personne qui est d'abord un professeur spécial, et ensuite seulement un linguiste-traducteur.



2. Une interaction étroite avec les glossaires.



3. L'utilisation des outils spéciaux nécessaires à la traduction professionnelle.





Début du travail sur le texte

Afin de fournir une traduction de qualité et précise d'un texte technique, le traducteur examine d'abord soigneusement le document soumis et se familiarise avec le contenu du document en recherchant le produit sur Internet.



Bien souvent, le traducteur doit étudier de nombreux documents techniques dans les deux langues pour comprendre comment traduire correctement le texte commandé.





Traduction technique des documents

Les traductions de documents sont effectuées par des locuteurs natifs de la langue cible. Par exemple, pour obtenir une traduction technique de l'anglais vers le russe, une personne russe est impliquée.



Pour que la qualité des traductions techniques soit parfaite et au plus haut niveau, tous les traducteurs passent de nombreux tests avant de commencer à travailler dans notre bureau.





Procédure de traduction

Le client envoie la commande pour la traduction technique en ligne. Toute la correspondance est effectuée avec le même responsable, qui mène ce client par la suite.



Le gestionnaire évalue le document, envoie une facture préliminaire pour approbation. Ainsi, l'expert est prêt à répondre à toutes les questions du client.





Une fois que le client et le gestionnaire ont résolu tous les problèmes, le document est remis aux traducteurs, puis aux rédacteurs. Les délais sont immédiatement discutés.



Lorsque la traduction est prête, le gestionnaire l'envoie à l'adresse électronique du client. Si nécessaire, une version papier est également envoyée.





Traduction technique urgente en ligne

Ce service est très demandé, il est donc utile de rappeler que la traduction ne peut être effectuée par n’importe quel spécialiste, vous devrez donc attendre.



Si vous avez besoin de traduire d'urgence une partie du document, vous pouvez utiliser des programmes de traduction en ligne. Ce travail est également effectué par des spécialistes professionnels - traducteurs, locuteurs natifs.



Pour traduire un gros document important, vous devez laisser une précommande et attendre votre tour. Si vous devez traduire plusieurs documents, essayez de commander à l'avance des services des traducteurs professionnels, afin de ne pas perdre de temps. Vous pouvez commander des traductions techniques en ligne ici.