La tournée estivale de Jean-Charles Papi a fait escale à Portivechju

Lundi soir, pour son deuxième concert événement, le premier ayant eu lieu le 21 juillet à Ajaccio, le public avait, une nouvelle fois, répondu présent dans l'écrin du Théâtre de Verdure, implanté sur la Marine de Portivechju au sein de l'ancienne usine à liège.

Privilégiant le mélange des genres que ce soit dans les textes ou bien dans les musiques, Jean-Charles a, une fois de plus, séduit les spectateurs de la Cité du Sel qui a pu redécouvrir des titres plus anciens et d'autres bien plus récents.





Un concert à la "la maison" qui n'a pas manqué de rythme, mais aussi de moments plus romantiques

Le prochain concert événement aura lieu ce vendredi à l'Ile-Rousse.

Quant à la fin de la tournée elle est fixée au samedi 11 septembre à Prunelli-di-Fium'Orbu.