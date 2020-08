La start-up corse Midgard se rapproche de Parrot, leader européen de drones

La start-up corse Midgard a bien grandi depuis sa création. En effet, l’entreprise a développé un outil de traitement d’images permettant de stocker, de visualiser et d’analyser automatiquement, grâce à des modules d’Intelligence Artificielle, des rendus cartographiques. La jeune start up a attiré l’attention de Parrot, leader européen de drones professionnels et civils. Les deux entreprises ont organisé dans le pays ajaccien une démonstration du dernier né de gamme haute technologie de Parrot : l’ANAFI USA.



« La rencontre s’est faite par hasard, explique Laurent Terramorsi, co-fondateur de Midgard. Nous avons eu la chance de présenter notre outil à Laurent Rouchon, directeur général de la filiale Défense et Sécurité de Parrot. Ce dernier a été intéressé et nous aurons dès septembre une mise à disposition de deux de leurs drones afin de tester la compatibilité avec notre technologie. Le but est de pouvoir, à l’avenir, assurer aux acteurs de la Sécurité civile que notre outil fonctionne avec les drones Parrot qu’ils utilisent. Nous aurons également l’opportunité de rencontrer Henri Seydoux, le fondateur de Parrot ».



Des perspectives intéressantes pour la start up accompagné par l'incubateur Inizià qui viennent enrichir les partenariats déjà existants avec les SDIS du Gard, des Bouches-du-Rhône et du Puy-de-Dôme.

Le rapprochement des deux entreprises a permis aux acteurs locaux de découvrir le drone ANAFI USA particulièrement performant. En effet, il dispose d'un zoom x32 et permet de répondre aux exigences des professionnels du secourisme et de la sécurité. Une attention particulière a été consacrée au volet sécurité des données. L'ensemble des logiciels et du code source a été développé en interne et audité dans un souci de cybersécurité. Dès septembre donc, Midgard s’attèlera à sa phase test avec les drones de Parrot.