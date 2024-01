La saison démarre fort pour les gymnastes corses à Istres

23 jeunes filles, représentant les 7 clubs insulaires de Gymnastique artistique affiliés à la FFG avaient décroché leur billet pour participer dans les catégories Nationales et Fédérales A, et les résultats obtenus ont dépassé les espérances puisque les gymnastes corses sont montées à six reprises sur le podium, dont trois fois sur la plus haute marche : Alyssa Antonetti, (AS Porto-Vecchio) déjà médaillée lors des Jeux des Iles 2023, remporte la Catégorie Nationale 14/15 ans, Livia Sorba (GC Valinco) s’adjuge le titre en Fédérale A 12/13 ans, et Lou Spano (GC Valinco) décroche l’or en Fédérale A 14 ans et +.

« Cette compétition nous sert traditionnellement de préparation, c’est la première fois dans la saison que nos gymnastes peuvent se mesurer à des clubs du contient, ça nous permet donc de nous jauger, et de mesurer le travail à fournir en vue des échéances nationales. Nous remercions chaleureusement le Comité Départemental 13 qui nous donne cette opportunité en nous invitant depuis 3 ans maintenant. » nous confie Chantal Carriol, coordinatrice technique régionale. « 2024 démarre très bien pour nous, puisque nos gymnastes ont fait des matches très sérieux et appliqués, fruit du travail de qualité réalisé quotidiennement à l’entrainement. Les résultats à ce stade de la saison sont au-delà de nos projections, c’est une grande satisfaction pour l’ensemble de l’équipe régionale, et très prometteur pour la suite ! »