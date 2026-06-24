La réforme constitutionnelle sur l’autonomie de la Corse adoptée à l’Assemblée nationale

Nicole Mari le Mardi 23 Juin 2026 à 19:01

Le projet de loi constitutionnelle pour « une Corse autonome au sein de la République », a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale à la majorité absolue de 271 voix pour, 202 contre pour, 64 abstentions. Une centaine de députés ne se s'est pas exprimée. Soulagement et émotion du côté de la délégation corse qui savoure cette victoire, même si le chemin est encore long. La prochaine étape crucial sera l’examen au Sénat en octobre.