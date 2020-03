La quinquagénaire bastiaise portée disparue a été retrouvée

MV le Mardi 10 Mars 2020 à 17:00

Marie-Louise Albertini a été retrouvée saine et sauve. Fin de l'avis de disparition inquiétante donc, comme l'annonce sur sa page Facebook la Police nationale de la Haute Corse.

L'appel avait été lancé ce lundi par la nièce de Marie-Louise sur les réseaux sociaux "Ma tante à disparu depuis hier, dimanche 8 Mars 11h, elle est partie sans téléphone ni sac à main. " et dans la soirée de ce 9 mars par la gendarmerie de Haute-Corse et la police avaient émané un avis de recherche pour disparition de personne majeure.

