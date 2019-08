La question juive et israélienne en débat à la 13ème édition de festival du polar corse

Pour sa treizième édition, le festival du polar corse et méditerranéen propose une deuxième séquence en plaçant le débat au cœur de la cité. En effet, l’organisation du festival a invité pour l’occasion Shlomo Sand, historien israélien, professeur à l’Université de Tel Aviv. Ce dernier est également écrivain et a exposé le fruit de ses recherches dans ses romans. Il présentera à cette occasion son dernier ouvrage la mort du Kazhar rouge.





« Cet auteur a suscité beaucoup de réactions avec ses thèses. Il parle de mythe du peuple juif et comment le mythe de la terre d’Israël fut inventé. Ce sera l’occasion pour lui de présenter son point de vue, d’argumenter avec ses recherches historiques et de débattre avec le public présent, explique Jean-Pierre Orsi, fondateur du festival. Nous sommes heureux d’organiser cette treizième édition. Ecrivain de polar moi-même, c’est accompagné d’autres passionnés et auteurs que nous avons créé ce moment de rencontre. Derrière l’aspect convivial du festival, il faut y voir une conception militante. Si les anglo-saxons et les nordiques sont principalement mis en valeur commercialement au niveau de l’écriture de romans policiers, nous voulions également démontrer qu’il y a de nombreux talents en méditerranée qui méritent l’intérêt du public. Nous avons le plaisir chaque année de recevoir plusieurs milliers de visiteurs ».





Les organisateurs ont fondé en parralèle une maison d’édition Ancre Latine – Corsica Polar. Les ventes des livres servent à financer une partie de la manifestation adjointes au concours de la Collectivité de Corse qui soutient également l’événement.

Cette année, le festival est dédié à Andrea Camilleri, écrivain sicilien décédé récemment auquel on doit les aventures du commissaire Salvo Montalbano.



Le programme :

Vendredi 16 et samedi 17 août : Place Foch à Ajaccio. Débats, dédicaces, chants et dégustation vins corses, de 16h à minuit



Dimanche 18 août : Rencontre avec les touristes et les amateurs de polar, de 9 à 20 heures, plage d’Argent à Verghja, Coti-Chjavari.