La procédure d’alerte aux particules fines déclenchée après l’incendie à Sarrola-Carcopino

Recommandations :

➡️Évitez les activités physiques

➡️Gardez vos fenêtres fermées

➡️Protégez les personnes âgées, asthmatiques, femmes enceintes, enfants, etc.

➡️Consultez les prévisions de #QualitéAir

Nous restons mobilisés avec le @Prefet2A et tous les services concernés.

Après des relevés réalisés à Sarrola-Carcopino et Ajaccio, Qualitair Corse indique d’ailleurs dans un communiqué qu’une procédure d’alerte concernant les particules en suspension est déclenchée à compter d’aujourd’hui sur la région ajaccienne. « Suite à l’incendie en cours dans un centre de stockage de déchets à Sarrola Carcopino, de fortes concentrations en particules fines sont mesurées ces dernières heures par le réseau de surveillance. De nouveaux moyens de mesures sont actuellement déployés sur la zone afin de suivre au mieux la qualité de l’air », détaille l’organisme en ajoutant qu’un prochain point sera réalisé en fin de journée.En conséquence la population est invitée à suivre les recommandations sanitaires à savoir : éviter les activités physiques, garder les fenêtres fermées, protéger les personnes âgées, asthmatiques, femmes enceintes et enfants.En outre, il est demandé de limiter l’usage des véhicules à moteur thermique ; privilégier pour les trajets courts, les modes de déplacement non polluants ; différer si possible les déplacements internes aux agglomérations ; pratiquer si possible du co-voiturage ou emprunter les réseaux de transport en commun ; réduire sa vitesse de 20 Km/h hors agglomération ; limiter les travaux nécessitant l’emploi de solvants organiques ou de matières à base de solvants ; éviter d’allumer des feux d’agréments ou barbecue.