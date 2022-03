La première vedette non polluante de France pour le lycée maritime de Bastia

Le navire long de 20 mètres et large de cinq pourra embarquer 12 personnes en même temps et sera entièrement propulsé par une énergie propre. « C’est un navire 0 pollution et 0 émission pour former les élèves à être des ambassadeurs de la transition écologique », insiste Julien Cometto, directeur adjoint du lycée maritime.

Apprendre tout en respectant l’environnement était le souhait premier pour les équipes du lycée maritime. « Ce navire, c’est le Graal pour les élèves et les enseignants », s’enthousiasme Jean-Jacques Riutort, professeur spécialisé en pêche.