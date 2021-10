La première pierre de la salle de spectacles Calvi-Balagne a été posée

Ce mercredi 6 octobre la première pierre de la salle de spectacle Calvi-Balagne a été symboliquement posée par François-Marie Marchetti, président de la communauté de communes de Calvi-Balagne, le maire de Calvi, Ange Santini, le sous-préfet de Calvi, Florent Farge, la conseillère territoriale Frédérique Densari et Franck Léandri, directeur régional des affaires culturelles. " Vous l’avez compris, nous vivons aujourd’hui l’aboutissement d’une démarche qui aura demandé beaucoup d’efforts et d’investissements" a lancé François-Marie Marchetti, président de la communauté de communes de Calvi Balagna. "Cette journée représente un évènement notable à plus d’un titre. Notable pour la Communauté de Communes Calvi – Balagne, pour la microrégion à l’évidence, et pour notre région certainement" .



Un projet d’envergure, impulsé en 2009 par Ange Santini lors de sa mandature en tant que président du Conseil Exécutif de Corse, qui a pour objectif de diffuser la culture du spectacle vivant au plus grand nombre avec une programmation variée allant du théâtre contemporain, à la danse en passant par des projections cinématographiques. Située sur le terrain dit de l'Oasis cédé gratuitement par la ville de Calvi, la structure qui devrait ouvrir au plus tard dans deux ans pourra accueillir 300 places assises. "Elle ouvre de nouvelles perspectives car nous savons tous que les équipements structurants constituent des facteurs d’attractivité, tant sur le plan économique que social.[...]". a détaillé François-Marie Marchetti qui rappelle que le territoire Calvi-Balagne était considéré par le PADDUC comme un désert artistique en termes d’équipements et que "ce futur centre culturel était donc plus que nécessaire pour la Balagne qui rattrape ici son retard."