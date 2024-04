La piétonnisation revient le 27 avril dans le centre-ville d'Ajaccio

Horaires : Fermeture de 11h à 2h du matin aux véhicules et aux deux roues, à l'exception des services d'urgence, de la police, des véhicules techniques de la Ville, des personnes à mobilité réduite, et des professionnels de santé.

Stationnement : Le stationnement est interdit sauf dérogations spécifiques délivrées par arrêté municipal.

Accès spécifiques : Des emplacements de stationnement temporaire sont prévus pour les professionnels de santé, les services d'urgence, et les livraisons.

Elle a ses partisans et ses détracteurs. Ceux qui aiment flâner dans les rues sans risquer de passer sous les roues d’une voiture, et ceux qui trouvent que c'est mieux l'hiver. N’importe. Aux yeux de la mairie, la piétonnisation de 5 rues du centre-ville s'est révélé en 2023 une expérience suffisamment concluante pour être reconduite cette année pour une période encore plus longue. Du 27 avril au 29 septembre, "les rues animées de la vieille ville seront réservées aux piétons et aux mobilités douces, offrant ainsi un espace sécurisé et convivial du matin jusqu'à tard dans la nuit" annonce fièrement la municipalité.Les rues du Roi de Rome, Bonaparte, Zecavo Maire, Pozzo di Borgo et Notre-Dame seront ainsi "pietonisées", tous les jours de 11h à 2h du matin en parfaite synergie avec le programme de mise en valeur de la Citadelle et sa récente ouverture au public, dans une démarche "globale visant à préserver et valoriser l'identité historique et patrimoniale du quartier" indique la mairie qui inscrit cette initiative "dans un mouvement national plus vaste visant à rendre nos centres-villes plus vivants, plus durables et plus agréables à vivre, tout en favorisant les modes de déplacement respectueux de l'environnement."La nouvelle période de piétonnisation coïncide également avec les travaux de transformation urbaine en cours dans le cœur de la ville d’Ajaccio, incluant la rénovation de la place du Diamant, la végétalisation de la place Foch et l’extension de son parking.