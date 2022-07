La photo du jour : un long filé d'étoiles au-dessus d'U Monti Gozzi

La rédaction le Dimanche 31 Juillet 2022 à 07:41

"Un long filé d'étoiles au-dessus d'U Monti Gozzi marquée par le passage d'un bolide, un astro-météore

un peu plus gros que la normale probablement issu la constellation de Persée, qui a donné son nom à la très médiatique pluie de météores des Perséides, également surnommés "Les larmes de Saint-Laurent"" C'est ainsi que Alesiu Giacomoni, auteur de cette superbe photo nous décrit ses images.



Cette prise de vue est datée du 28 juillet 2022 et a été réalisée sur les hauteurs d'Afa durant le dernier stage d'astrophotographie de monsieur Giacomoni qui était accompagné des fidèles de la Médiathèque du village et de Christelle Tomei la médiathécaire, qui ont fait leurs premiers pas dans le domaine et ont, pour beaucoup, réussi à immortaliser également ce bolide.