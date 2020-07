La photo du jour : la chapelle de Saint Barthélémy

MBC le Dimanche 19 Juillet 2020 à 06:33

La chapelle de Saint Barthélémy se trouve en Castagniccia sur une crête à 1100 m d'altitude qui sépare l'Alesani l'Orezza et la Tavagna. Au départ de Piazol,e Monaccia, Parata elle est accessible après environ deux heures de marche.

On y trouve un coin restauration avec assiette de charcuterie fromage et beignets le tout avec des produits du terroir tenu par Marie-Jeanne et Goerges Grisanti originaires de Casabianca bergers éleveurs leurs chèvres qui montent en estive pendant 3 mois.

Si vous aussi, comme Guillaume Agostinii auteur de la photo et du texte, avez un cliché - que vous avez réalisé - une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Cliquez sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements