La pétition pour le nouvel hôpital à Bastia a dépassé les 10 000 signatures

"Mise en ligne mardi 21 mars, la pétition a déjà recueilli plus de 10 000 signatures" , se félicite dans un communiqué diffusé ce 17 avril le Collectif Corse Santé qui avec trois syndicats, la CGT, le STC et FO a lancé cette concertation pour obtenir la reconstruction totale de l’hôpital. "Ce site vétuste, surendetté, pas assez pourvu en médecins titulaires ni en personnel médical arrive à la fin de son parcours et nécessite des locaux adaptés, des services plus performants, de nouveaux matériels, des espaces de soins efficients que seul un nouvel hôpital pourra offrir." martèle le collectif persuadé que dans l'établissement de santé on ne puisse pas actuellement se "soigner dans de bonnes conditions, même malgré la bonne volonté et le dévouement du personnel." "Cet établissement est obsolète, on a besoin de chambres supplémentaires, de salles d’opération... En fait, on a besoin d’espace, et cet espace ne peut plus être trouvé dans l’hôpital existant. Il n’y a pas un mètre carré disponible." expliquait il y a quelques semaines CNI la secrétaire générale du collectif, Danièle Franceschi. Selon elle la limite logique de l'hôpital construit au début des années 80, "ne correspond plus à la démographie du département et à l’afflux de touristes pendant la période estivale."