La personnalité corse de 2023 : et si c'était Qui Dinò ?

Au total, sur l'île, 17 villes et 34 lieux ont été recouverts d’affiches représentants 90 portraits de femmes, d’hommes et pour dire stop aux violences intrafamiliales et celles faites aux femmes. Une action menée dans la nuit à l’initiative des plusieurs collectifs et associations ainsi que Corse Stratégie Santé sexuelle, le CIAS du Pays ajaccien, en partenariat avec l’Académie de Corse et la Collectivité, qui a autorisé le collage notamment devant les établissements scolaires.



« C’est un projet multipartenarial qui transcende les frontières géographiques et s’attaque à une problématique universelle : la violence faite aux femmes et aux enfants. Comme vous pouvez le voir, grâce aux portraits dispersés partout en Corse, la société civile insulaire s’est emparée de la cause. Dans le cadre des « Orange Days », Podcastu et Corse Stratégies Santé Sexuelle, en partenariat avec le CIAS du Pays ajaccien ont donné naissance à une initiative baptisée « Qui Dinò » (NDLR Ici aussi). Le concept repose une œuvre photographique de femmes et d’hommes, d’enfants, déployés de manière visible sur les tous les établissements scolaires de Corse et sur l’Espace public » expliquait Paule Maerten, membre de Corse Stratégie Santé sexuelle (C3S) .





« Loin d’être de simples images, ces clichés incarnent les histoires, les voix et les vécus de personnes qui, bien souvent, ont été privées de leurs libertés, de leurs droits les plus fondamentaux et ont, trop souvent, souffert en silence pendant longtemps. Ce n’est pas tellement un collage artistique sur les murs de nos écoles, mais une invitation à la réflexion, un appel à l’action, un rappel constant de l’importance pour agir pour un monde où la dignité de chacun est respectée. Ici, aussi les violences existent. Ici aussi, on se mobilise, ici aussi il faut agir. Les chiffres relatifs aux violences faites aux femmes et aux enfants sont effrayants et n’ont de cesse d’augmenter : +30% en Haute Corse entre janvier et septembre 2023 ! (source : tribunal judiciaire de Bastia) " estimait poir sa part Audrey Royer, membre de l’association Podcastu,



Le Centre Intercommunal d’Action Social du Pays ajaccien et l'académie de Corse se sont également fortement impliqués en n ovembre dernier à la réussite du mouvement de Qui Dinò.