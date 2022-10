La pénurie de médicaments s’intensifie aussi en Corse

Mais

A la longue liste des pénuries qui menacent l'hiver, il faut ajouter celle des médicaments. Les tensions d'approvisionnement se multiplient dans les pharmacies, qui depuis le début de l'année sont passées de 6,5 % à 12,5 % du nombre de références, indique le Gers (groupement d'intérêt économique créé par les entreprises de l'industrie pharmaceutique).Et c’est bien sûr la même tendance en Corse, observe Sandrine Leandri, pharmacienne et membre de l'Union régionale des professionnels de santé (URPS) du secteur pharmacie.Une pénurie constatée sur de nombreux médicaments, dont certains essentiels, avec des délais pouvant atteindre plusieurs semaines selon les traitements. "Dans ces cas-là, on essaie de trouver des solutions de substitution en remplaçant un médicament par un autre. Ce qui n’est pas toujours simple." détaille l'apothicaire qui déplore des problématiques "récurrentes" qui s'aggravent depuis le début de l'année. "On découvre les produits qui manquent au jour le jour, alors on essaie de s'organiser comme on peut et souvent on trouve des solutions alternatives, via les génériques notamment."Même si la plupart des clients font preuve de résilience, d'autres, souvent les plus âgés, ne comprennent pas les pénuries, ni les changements d'emballages, de couleurs et peuvent refuser de prendre les génériques par peur de se confronter à des effets secondaires ou à une moindre efficacité, constate une pharmacienne de la région bastiaise, qui explique "qu'un long travail de pédagogie est alors nécessaire."Les patients suivants des traitements spécifiques sont nombreux à avoir vécu cette situation au comptoir de leur pharmacie. Ce lundi Julie a déjà fait le tour de 5 pharmacies de Bastia pour trouver un traitement qu'un ophtalmologue a prescrit à son fils. "On m'a dit que la plupart des pharmacies ont les mêmes fournisseurs, les mèmes distributeurs donc les mêmes ruptures de stock..." regrette la jeune maman qui ne voit pas d'autre solution que rappeler son médecin pour l'informer du problème.Si les pénuries de médicaments qui contiennent certains types de molécules, moins utilisés par le grand public ne sont pas un phénomène nouveau, depuis quelques temps des manques sur une variété plus grande de produits est constaté par les pharmaciens. L'ANSM (Agence nationale de la sécurité du médicament) qui recense et met à jour les signalements, souligne que actuellement les médicaments les plus exposés sont "d'intérêt thérapeutique majeur", soit ceux qui agissent sur le système nerveux, les anti-infectieux et les anticancéreux. Ces derniers ne possèdent pas toujours de références équivalentes et il est donc compliqué de trouver des alternatives.Interviewé par 20minutes , Thomas Borel, directeur scientifique aux Entreprises du médicament, évoque lPour chaque maladie, le gouvernement lancerait un appel d’offres sur l'offre de médicaments et les laboratoires seraient sélectionnés sur des critères comme le prix ou leur localisation.