La nouvelle taxe sur les billets d’avion devrait épargner la Corse

Annoncée depuis déjà plusieurs semaines, la création d’une nouvelle taxe applicable au secteur aérien se précise, alors que le projet de loi de finances 2024 doit être présenté la semaine prochaine en conseil des ministres. C’est ce qu’a affirmé le ministre des Transports, Clément Beaune, mercredi matin au micro de France Info.« La taxe est un outil : l’objectif est de financer la transition écologique », a ainsi souligné le ministre des Transports lors de son interview, en rappelant que l’objectif est de financer le développement du rail. Les modalités de la contribution du secteur aérien qui représentera « plusieurs centaines de millions » doivent toutefois encore être définies. Ainsi l’application de la taxe de façon « directe ou indirecte » sur les billets d’avion est « encore en discussion », et pourrait notamment prendre la forme d’une taxation des aéroports. « La contribution du secteur aérien est actée, et forcément il y aura un impact sur les billets d’avion », a quoi qu’il en soit posé le ministre.Fin août, cette perspective avait provoqué l’ire des acteurs aériens, et notamment du président du directoire d’Air Corsica , Luc Bereni, qui regrettait que cette nouvelle augmentation des prix des billets d’avion puisse représenter une « double peine pour la Corse ». « Derrière cette taxe, prévoit-on la construction d’un tunnel entre la Corse et le continent pour faire circuler des trains ? Sinon comment l’usager des transports aériens vers ou au départ de la Corse va-t-il accepter de la payer s’il n’en est pas le bénéficiaire dans son utilisation future », avait-il alors déclaré à CNI.Sur France Info ce mercredi, le ministre des Transports s’est voulu rassurant à cet égard : la nouvelle taxation devrait épargner les billets vers et depuis l’île. « Je préserve les liaisons vers les outre-mer et vers la Corse, car il s’agit de continuité territoriale et de service public essentiel », a-t-il assuré.