« La nouvelle menace ! » : Une exposition inédite à Bastia

Initiée en 2022 par Universcience, le « Printemps de l’Esprit Critique » se déroule cette année du 21 mars au 3 avril. Son objectif est d’aider les citoyens du XXIe siècle à trier, évaluer et s’approprier l’information dans un contexte où celle-ci est souvent abondante et non réglementée. Cette manifestation nationale réunit de nombreux acteurs de la culture scientifique et de l’éducation aux médias, proposant des événements, ateliers, conférences et formations sur tout le territoire. L'édition 2024 se penche notamment sur le sujet de l’Intelligence Artificielle. « Cette exposition temporaire, visible jusqu’à samedi à notre Casa di e Scenze, nous a été prêtée par le laboratoire Bioscope du Geneva University Neurocenter de l'Université de Genève », explique Thibault Bertrand, directeur de La Maison des Sciences. « En partenariat avec la médiathèque Barberine Duriani, cet événement plonge le public au cœur d’une nouvelle pandémie ! À travers un parcours immersif, notre cerveau est confronté à un déluge d'informations. Médias et experts se disputent pour expliquer les origines du mal. Mais peut-on leur faire confiance ? Et surtout, peut-on se fier à notre propre jugement ? ».



La suite ? À vous de jouer entre deux menaces ! Cette exposition offre au public l'occasion d'explorer les biais cognitifs à travers une simulation d'actualité. Elle démontre que rien n’est simple, et qu’en matière d’information, même le « bon sens » peut parfois nous induire en erreur.

Réservée dans un premier temps aux écoles, cette exposition sera accessible gratuitement au grand public ce samedi 23 mars, aux horaires d’ouverture habituels de A Casa di e Scenze, soit de 9h à 12h et de 14h à 18h.