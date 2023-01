La neige tombe en Corse : la circulation perturbée

Ce jeudi matin, plusieurs cols restaient difficiles d’accès voir tout simplement fermés.

L'épisode pluvio-neigeux, accompagné parfois d'orages, qui aborde l'île depuis ce mercredi se poursuit ce jeudi 19 janvier avec des chutes de neige vers 300 à 400 m sous les plus fortes averses. Les cumuls de neige, très hétérogènes, sont de 3 à 5 cm généralisés au dessus de 400 m, mais ponctuellement jusqu'à 10/15 cm en moyenne montagne. Météo-France a d'ailleurs prolongé la vigilance jaune pour neige et verglas jusqu'à minuit de ce vendredi. A 13 heures les cols de Vizzavona, Vergio, et Sorba ainsi à la stations d'Asco sont au niveau jaune : les équipements spéciaux sont obligatoires pour les véhicules leurres et la circulation est interdite aux véhicules articulés. La station de Ghisoni est par contre au niveau rouge et donc fermée à tous les véhicules. Au col de Verde la circulation est plus compliquée : les eéquipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules et la circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5t.



Il est donc indispensable d'équiper son véhicule avant d'emprunter la route.



