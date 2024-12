La neige devrait faire sa première apparition de la saison ce week-end en Corse

Avis de tempête. Après les pluies qui ont touché la région ajaccienne ce vendredi, les conditions météorologiques vont se dégrader sur l’ensemble de l’île ce week-end et les températures connaitre une baisse soudaine.« Dans la nuit de samedi à dimanche un épisode de froid se met en place avec des pluies et de la neige en montagne. Dans un premier temps la neige va tomber en haute montagne, et puis au fil des heures elle va s’abaisser vers 1200 à 1000 m. Dans la deuxième partie de nuit de samedi à dimanche, on pourra même avoir de la neige vers 700 à 800m », indique Patrice Fourcade, prévisionniste au centre Météo France d’Ajaccio.Du côté des températures, dimanche les maximales atteindront à peine 12°C à Ajaccio, 5°C à Bocognano, 9°C à Corte ou encore 13°C à Calvi. Du côté des minimales, le mercure tombera à 9°C à Bastia, 7°C à Propriano, et même 3°C à Vivario et 1°C à Calacuccia. Signe qu’après un mois de novembre encore très doux, l’hiver est bel et bien en train de s’installer en Corse.Outre cet épisode de froid, quasiment toute l’île sera également touchée par un vent parfois violent. « Les rafales pourront atteindre 90 km/h à Ajaccio, et 120 km/h en montagne, dans l’extrême Sud ou encore dans le Cap Corse », précise le météorologue.En prévision de ces vents tempétueux, la ville d’Ajaccio demande aux propriétaires de bateaux à quai dans le port Charles Ornano d’être vigilants de samedi 7h à lundi 16h, en renforçant notamment leurs amarres.