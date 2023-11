La musique corse à l'honneur dans le film "Napoléon" de Ridley Scott

Ridley Scott a choisi le compositeur Martin Phipps pour accompagner ces 2h30 d'épopée napoléonienne. Phipps a opté pour un kyrie corse et la Lode di u Sepolcru interprétés magistralement par l'ensemble musical Balanin Organum et Jérôme Casalonga pour représenter la Corse et les racines de l'Empereur. Les voix de François-Philippe, Laurent Barbolosi, Marcel Peres, Claude Bellagamba, Jérôme Casalonga et Jean-Étienne Langianni accompagnent deux scènes emblématiques du film, la victoire d’Austerlitz et la défaite de Waterloo où résonnent respectivement un Kyrie Eleison et Lode di u Sepolcru. "C’est le compositeur Martin Phipps, spécialiste de la musique d’époque, qui était à la composition de la bande originale. Il était très intéressé par ce que nous proposions dans notre répertoire, notamment sur le disque enregistré en 1996 avec Organum autour des chants franciscains corses, chants de l’époque napoléonienne." explique Jérôme Casalonga. "Cette musique patrimoniale, issue du répertoire franciscain corse, a été préservée grâce à l'intervention du père franciscain François-Marie à la "Franciscorsa" de Bastia."



Ridley Scott voulait avoir dans son film quelque chose de corse

"Ridley Scott avait entendu ce disque tiré des chants franciscains corses et le voulait pour son film. explique Casalonga. On a réutilisé un morceau de ce disque. Puis ça a continué et on a enregistré dans un des plus grands studios de Londres. Lors de la bataille d’Austerlitz, résonne un Kyrie Eleison. Chant qui ferait peut-être allusion aux véritables origines de Napoléon. " C’est la scène où Napoléon dirige son armée . Il est sur une colline d’où il domine le combat". Dans son film, Ridley Scott retrace la vie d’un homme qu’il qualifie de tyrannique et le compare à Alexandre le Grand. " De sa stratégie militaire, les Autrichiens sont repoussés vers un lac gelé. Les tirs de boulets de canon viendront achever l’endémie en faisant craquer la glace où tous périront".

Jérôme Casalonga interpréte seul le chant du Lode di u Sepolcru pour Waterloo. "J’ai co-signé sur les morceaux une partie de la musique. Ils m’ont rappelé par la suite pour que j’enregistre seul sur la bataille de Waterloo. Il y a eu de l’improvisation avec certaines techniques vocales spécifiques. Ridley Scott tenait à venir nous voir mais il n’a pas pu. Ce sont des gens qui ont l’habitude de la sensibilité artistique. Nous parlons le même langage".

Ce mardi soir, le cinéma l’ellipse d’Aiacciu a projeté en avant première Napoléon et une sortie nationale ce mercredi 22 novembre.