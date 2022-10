La municipalité de Calvi se dote d’un nouveau dispositif de désinfection

" Nous nous sommes rendu compte, après la pandémie du Covid, que nous devions renforcer la protection de nos élèves, agents et professeurs de la commune. Avant il était question d’une protection surtout physique. Aujourd’hui, les normes ont augmenté. Il faut travailler sur les protections microbiennes pour être en avance. Lorsque nous avons étudié le système Microdefender que proposait Mathieu Serra, il offrait une meilleure protection et un meilleur suivi des normes HACCP - procédé de gestion de la sécurité des aliments - , ce qui devient aujourd’hui, quelque chose de primordial " explique François-Xavier Acquaviva, adjoint au maire de Calvi.



Ultradiffusion

Le programme qui a été présenté, récemment, dans les locaux de la mairie en présence de Stephen Mallet, PDG de Microdefender et Mathieu Serra, président de Corse Désinfection.

" Microdefender est un dispositif médical de classe 1 de haute désinfection. Ce que l’on appelle la haute désinfection, c’est l’envoi d’un gaz sec, ici du peroxyde d’hydrogène - de l'eau oxygénée en fait - qui se propage dans toute la pièce" explique Stephen Mallet.

"Pour ce système, les doses sont plus élevées. La grosse différence entre ce que nous proposons avec notre système et les autres, c’est que nous faisons de l’ultradiffusion, et non de la nébulisation (diffusion de microgouttelettes qui retombent en fin de cycle).





"Il faut donc repasser après pour nettoyer le résidu. Chez Microdefender, c’est un gaz sec, qui va désinfecter toutes les surfaces : le dessus d’une table, ce qui s'y trouve, mais également le dessous ou bien les étagères. Après propagation, le produit se retransforme en air" ajoute Mathieu Serra.

Microbes, virus, bactéries et micro-organismes sont ainsi éradiqués à 99,99%, avec certification à l’appui.

"Nous avons souhaité doter nos locaux qui sont les plus exposés aux différents microbes et virus, les endroits où l’on mange. À la crèche, la pièce où est installée la borne sert également de local de désinfection pour des jouets et autres objets susceptibles d’être contaminés" explique l’adjoint au maire





Désinfection suivie

Chaque machine acquise par la mairie contient 5 litres de produit. Mais il y a également le côté écologique qui est pris en considération, car, le produit diffusé n’est rien d’autre que de l’eau et de l’oxygène. " Il n’y a rien de toxique ni de dangereux. Il est juste nocif lors de sa diffusion. Il n'y a plus rien à craindre une fois l’opération terminée. Même les bouteilles sont recyclable quand elles sont vides" précise Stephen Mallet.

Précaution supplémentaire : chaque désinfection est suivie. Le moindre incident, s’il y en a un, est relevé et accessible, ici aux parents ou aux agents municipaux. Et tout peut être vérifié via le QR code affiché dans les locaux qui renvoie vers un certificat.

" C’est économique, c’est très rapide, ça désinfecte un environnement clos en 3 secondes par mètre cube et cela ne nécessite pas d’être sur place, car il peut être programmé. La grande différence est que c’est un système breveté dans le monde entier, car il est le seul à pouvoir donner un certificat de désinfection aux normes européennes AFNOR en fin de cycle " continue Mathieu Serra.



Calvi, première ville équipée

Côté municipalité, Microdefender possède de nombreux avantages.

Et Calvi devient ainsi la première ville et la première collectivité de Corse à s’être équipée de ce programme.

" Nous savons que ça n’éradiquera malheureusement pas les virus, mais ça réduira au maximum la propagation, dans nos locaux. Nous sommes ravis d’avoir été les pionniers sur l’île pour ce qui est de l’utilisation de ces nouvelles protections, qui vont se généraliser dans les années futures. C’est une protection supplémentaire sans surcoût de personnel ni de produits, avec des normes écologiques, ce qui coche de nombreuses cases importantes" précise François-Xavier Acquaviva.





À ce jour, 5 bornes équipent, déjà, les locaux des cantines municipales. " Ce serait peut-être à développer par là suite. La société Corse désinfection propose également d’autre types d’appareil. Un plus petit mural et un portatif pour les bureaux par exemple", continue-t-il.

Aujourd’hui, d’autres lieux professionnels et collectivité ont fait appel à la société de Mathieu Serra.

D'ailleurs, Microdefender est un programme qui est également utilisé dans le domaine médical, pour la "désinfection d’objets et matériel comme les fauteuils ou les brancards, les cellules d’ambulances et dans de nombreux autres domaines" conclue le PDG.

--

Les tarifs pour les collectivités et les particuliers qui peuvent également s’en équiper.?

" Le coût d’1 millilitre de produit pour 1 mètre cube est de 9 centimes. Et 1 mètre cube est désinfecté en 3 secondes".