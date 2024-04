La ministre du Travail, de la Santé, Catherine Vautrin, à Vico pour inaugurer le "tiers-lieu"de l'Ehpad

U Chjosu di a Viggianella offre un large éventail d'activités ouvertes au public, telles que des cours de chant pour enfants, des ateliers numériques, des concerts et des expositions artistiques. L'objectif principal est de "replacer les personnes âgées au cœur de la société, au centre de la vie du village, de créer des moments de partages et de convivialité", comme l'a souligné la ministre lors de son discours inaugural. Les 24 résidents de l’Ephad, tout comme les visiteurs, peuvent aussi profiter d’une ferme thérapeutique où sont présents plusieurs animaux, d’un potager bio et d’un parcours sensoriel. Tout est accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à la mise en place d’un ascenseur. "Des familles, des personnes âgées, des intervenants et surtout des enfants peuvent se rendre dans le tiers lieu afin d’y passer des moments conviviaux, culturels, artistiques. L’aspect intergénérationnel est très important pour nous. Nous voulions créer un véritable outil pour accueillir du public extérieur" explique Francois-Aimée Arrighi, directeur de l’EHPAD.



Cet établissement privé qui accueille actuellement 24 résidentsa pour objectif de créer une unité de vie adaptée de cinq places et souhaite développer un pôle d’activité et de soins adaptés pour l’accueil des malades d’Alzheimer de 12 places.