La ministre déléguée chargée de l'Insertion Brigitte Klinkert, en Corse jeudi et vendredi

Deux journées bien chargées pour la ministre déléguée auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l’Insertion, chargée de l'Insertion, Brigitte Klinkert. Elle débutera sa visite sur l'île dès ce,jeudi 4 novembre, à la mission locale d’Ajaccio.

Au programme, un échange avec les bénéficiaires, puis l’inauguration de l'extension des locaux dédiés à la garantie jeunes. Ensuite, la ministre déléguée visitera l'association FALEPA Corsica. L'après-midi, Brigitte Klinkert se rendra dans les locaux de l'entreprise d'insertion Solidarités Taravo.





Vendredi 5 novembre, direction la Haute-Corse, avec une visite de l'association CAP solidaire, à Corte, dans la matinée. Brigitte Klinkert continuera son déplacement à la recyclerie et conciergerie Corse mobilité solidaire, à Omessa. Enfin, l’après-midi, la visite s’achèvera à Bastia avec une étape à l'atelier du chantier d'insertion de la mission locale de Bastia, puis une seconde à la mission locale, et enfin, une dernière à l’école de la deuxième chance de Bastia.