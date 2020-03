La météo du lundi 30 mars 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 30 Mars 2020 à 07:41

Quelques rayons de soleil, plutôt en tout début de journée, puis le temps sera instable avec des averses attendues principalement dans le centre de l’île et le Fium'Orbu. La limite pluie-neige se situera au-dessus de 1450 mètres. Le vent d’Est à Sud-Est sera modéré dans le Cap Corse, une trentaine de km/h, faible ailleurs. De secteur Ouest à Sud-ouest dans l’extrême sud 20 à 30 km/h. Les températures maximales avoisineront 13 à 16 degrés près des côtes, 8 à 12 dans l’intérieur.

