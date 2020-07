La météo du dimanche 12 juillet 2020 en Corse

Charles Monti le Dimanche 12 Juillet 2020 à 07:05

Le beau temps est encore de la partie ce dimanche. L'été se poursuit, en effet, de plus belle du Nord au Sud de l'île avec des conditions inchangées.

Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.



