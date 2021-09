La mémoire des "Poilus Corses" du 173 ème RI honorée dans la Somme

Ainsi, avec le CIDAN 59.62 (Civisme- Défense- Armée- Nation), l'Amicale Régionale des Corses et amis de la Corse a souhaité faire revivre la Mémoire de ces «Poilus Corses» tombés dans les Hauts de France en 14-18.

Le 29 août 2021, aux monuments aux morts de Damery et de Fresnoy-les-Roye, dans la Somme, le lieutenant-colonel (H) Jean-Pierre Roussel , délégué Régional CiDAN (59-62) et Antoine Filippi, président de l'Amicale Régionale des Corses et des Amis de la Corse des Hauts de France ont représenté l'Amicale des 173ème et 373ème RI lors du dévoilement des plaques commémoratives gravées à la mémoire des "Poilus Corses" du 173 ème RI tombés pendant les combats sanglants et victorieux d'août 1918.

Des élus de la Région et du Département avaient, aussi répondu à l'invitation des maires.



En cette occasion, de la terre de la Borne de la "Terra Sacréa" qui fut inaugurée en 1933 à Vignola, a été déposée au pied des monuments aux morts.

Des fanions de l'Amicale des 173ème et 373ème basée à Bastia ont ensuite été remis aux maires des communes concernées après l'explication des symboles qui y sont représentés.



La présence et l'implication du Souvenir Français de Roye ont permis la réussite de ces cérémonies rehaussées par la présence des "reconstitueurs" du 120ème RI.

Un pot de l'amitié et des échanges chaleureux ont conclu ces deux demi-journées riches tant sur le plan humain qu'historique.