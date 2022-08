La mémoire de Serge Martinelli honorée ce 25 aout à Feliceto

Le 25 aout 1994, alors qu’il luttait contre les flammes, l’infortuné sauveteur est mortellement blessé par la masse de produit retardant lâché par un avion de type Tracker . C ’est pou r évoquer ce drame qui a marqué profondément la Balagne et plus largement la Corse , qu’une cérémonie avait lieu ce matin sur les bords de la D 113 où se trouve implantée la stèle commémorant l'accident.



En préambule à la cérémonie, Jean-Pierre Mazzi , président de l’association départementale de sécurité civile BSPM devait évoquer avec respect les victimes des récentes intempéries, souligner l’action remarquable des services de secours, des communes et des réserves communales de Lumiu et Corbara. mobilisées dans le cadre de l’activation des plans communaux de sauvegarde. Puis il rappellera à l’assistance les 40 ans de présence des formations militaires de la sécurité civile ( FORMISC ) en Balagne au titre des renforts nationaux et plus particulièrement l’ UIISC 7 de Brignoles à qui il a rendu un hommage appuyé. Concluant ses propos préliminaires, le président de l’ AASC BSPM s’est félicité de la réactivation de certaines cérémonies d’hommage dans le cadre d’une action mémorielle pilotée par le SIS 2B en étroite relation avec ses partenaires de l’ interservices et la CDC . Il s’adressa enfin au Lieutenant-Colonel Thierry Nutti afin de lui dire toute sa reconnaissance pour le soutien que l’officier du SIS 2B a toujours manifesté envers les bénévoles des moyens communaux. La cérémonie proprement dite a débuté par la lecture du rappel des faits par Jean-Pierre Mazzi .