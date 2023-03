La mairie d'Appietto visée par un incendie criminel ce dimanche

Ce dimanche en début d'après-midi, c'est la façade et le perron noircis par un incendie de la mairie d'Appietto qui ont été découverts. Là encore, une inscription GCC a été découverte, ainsi qu'un tag "Béton bast" (pour "basta"), a précisé le procureur d'Ajaccio Nicolas Septe.



"On n’est plus à l’abri de rien", a déploré le maire de la commune, François Faggianelli. "En plus d’être un bâtiment public, il y a l’école dans les mêmes locaux. Demain nous seront obligés de laisser des gamins à la maison à cause des odeurs d’hydrocarbure". "C’est de plus en plus grave, il y a de l’irresponsabilité, ça ne peut pas continuer comme ça. Et en plus, on vient écrire "Béton basta" alors que la commune a accordé deux permis (de construire) en 2020 et un seul en 2021, tout le reste a été refusé et il y a une régression de la population", a-t-il ajouté.



Une enquête a été ouverte pour destruction de bien par moyen dangereux et le parquet national antiterroriste (PNAT) avisé, a précisé Nicolas Septe. Le PNAT s'était déjà saisi de l'enquête sur l'incendie qui a endommagé la mairie d'Afa dans la nuit de jeudi à vendredi.