La ligue corse de football revient sur ses 100 ans d'histoire dans un livre

​ Sur la place d’ Armes à Bastia, sur les places de village, à Ajaccio…dans les années 1920, les matchs de football se disputent de partout sur l’île, de manière désorganisée. Le 22 juin 1922, la ligue corse de football ( LCF ) est créée et prend sous sa tutelle toutes les compétitions qui se disputeront sur le territoire insulaire. « Notre passé est constitué d’évènements inoubliables comme l’épopée européenne avec le match du Sporting contre Torino en 1978, par des compétitions comme le tournoi international junior organisé à Bastia de 1973 à 1979 et qui remplissait le stade Armand Cesari . Aussi, ces 100 ans ont été marqués par un drame, la catastrophe de Furiani qu’il est impossible d’oublier », lance Jean-René Moracchini , président de la LCF depuis 10 ans.



Autre évènement marquant de ce siècle d’existence, l’année 1959 qui marque l’aboutissement d’un combat porté par Jean Zuccarelli , pour que le club corse vainqueur de la division d’honneur puisse jouer en CFA ( Championnat de France amateur). « On nous opposait que la Corse n’était pas assez représentative », continue Jean-René Moracchini . Cent ans plus tard, l’organisation est toujours là et en très bonne santé. La ligue, dont le siège est installé à Bastia, peut se targuer de compter 9750 licenciés, u ne centain e de clubs sur son territoire et de former les jeunes au métier d’arbitre, d’éducateur et de dirigeant.