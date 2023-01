La grippe et la bronchiolite continuent à reculer en Corse

La semaine dernière a été marquée par une "diminution des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions métropolitaines", selon le bilan hebdomadaire de Santé publique France diffusé ce 19 janvier.En Corse même si la maladie est toujours à un stade épidémique et qu'elle fait preuve d'une "sévérité" marquée cette saison, ce virus recule. "La proportion de passages pour syndrome grippal diminue fortement par rapport à la semaine précédente" indique l'agence qui n'exclue pas "une reprise à la hausse des indicateurs grippe au cours des semaines à venir malgré le contexte d'accalmie sur le front des diverses épidémies de l'hiver."La fin 2022 a, en effet, été marquée par la conjonction de trois épidémies: le Covid, la grippe, qui s'est avérée assez précoce, et, chez les nourrissons, la bronchiolite, qui a donné lieu à des hospitalisations sans précédent depuis une dizaine d'années.La vague actuelle de Covid est désormais en train de nettement décliner, de même que celle de bronchiolite. La semaine dernière, toujours selon ce bilan , a vu un recul de l'épidémie de bronchiolite en Corse comme dans la majorité des régions en France métropolitaine. "Sur l'ile, la proportion de consultations pour bronchiolite chez les moins de 2 ans diminue fortement par rapport à la semaine précédente mais la proportion d'enfants hospitalisés après un passage aux urgences augmente par rapport à la semaine précédente", souligne Santé publique France.Si plusieurs régions sont déjà en phase dite "post-épidémique", la Corse reste pour le moment en phase épidémique.