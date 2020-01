La grève des barreaux de Bastia et Ajaccio reconduite jusqu’au 13 janvier

Maria Bettina Colonna le Dimanche 12 Janvier 2020 à 14:10

Les avocats de Bastia et Ajaccio ont décidé, ce vendredi, de reconduire leur grève jusqu’à au moins lundi 13 janvier 2020. Dans deux courriers les bâtonniers, Me Julia Tiberi et Me Jean-Paul Eon se disent dans l’expectative de l’entrevue entre la conférence des bâtonniers de la Garde des Sceaux, prévue lundi 13 janvier.



Toutes les audiences prévues ce lundi, y compris du contentieux des libertés, des étrangers et des mineurs, seront donc reportées à une date ultérieure.



Des rassemblements sont prévus devant les palais de justice de Bastia et d'Ajaccio à 11 heures pour marquer symboliquement le soutien de l'ordre à la délégation qui sera reçue par le Ministre au même moment.

