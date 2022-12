La grève continue au campus Corsic'Agri de Borgo

Le conflit s'enlise au campus Corsic'Agri de Borgo où mercredi 7 décembre, les agents et formateurs du centre de formation CFA-CFPP et les enseignants du lycée agricole entament leur dixième jour de mobilisation, dénonçant notamment "la non prise en compte de la mise en sécurité des personnels CFA-CFPPA . Conséquence : le fonctionnement de l'établissement est à l'arrêt.A l'origine de cette mobilisation lancée par l'intersyndicale STC-CGT Territoriale-UNSA-SGEN CFDT à laquelle se sont joints des personnels non syndiqués, "des problèmes de gestion du personnel, pressions et surcharge de travail, et de gestion financière au centre de formation CFA-CFPPA du campus Corsic'Agri de Borgo qui se sont exacerbés au mois de septembre quand une stagiaire s'en est prise verbalement à deux formateurs et la direction au lieu de défendre le personnel, leur a adressé un courrier les menaçant d'un avertissement." expliquait la semaine dernière dans nos colonnes Marie-Françoise Poletti, représentante syndicale STC et enseignante du lycée agricole.Après quelques jours de grève, le 1er décembre une rencontre entre les syndicats et la DRAFF, la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, qui est l'autorité de tutelle du campus, a eu lieu à Ajaccio. "Lors de leur entrevue les personnels du CFAA et du CFPPA ont démontré qu’ils étaient en danger depuis de nombreux mois. Au cours de cette rencontre, le Directeur de la DRAAF a alors prononcé envers leur Directrice des mots durs résumant et caractérisant par eux-mêmes les faits rapportés. Il a tenu, devant témoins, certaines paroles lourdes de sens qui, pour le moment, n’ont pas été suivies d’actes." lit-on dans un communiqué publié ce 6 novembre.Pourtant, après 9 jours de conflit, les grévistes constatent "une absence de réponse de la DRAAF et du Ministère", signe du "manque de considération à l’égard des personnels en souffrance."Pour les personnels, il est nécessaire qu'un climat de confiance soit rétabli au plus vite. "aujourd'hui la santé mentale des personnes concernées est, à ce jour, trop lourdement impactée et des mesures à titre conservatoire doivent être prises immédiatement. Il va également falloir accompagner les agents, qui se battent pour sauver leur outil de travail au service de tous." Et si de telles mesures n'étaient pas prises, "ce serait une faute qui serait portée devant la juridiction pénale et nous entraînerait vers des déclarations qui n'épargneraient ni leur autorité de tutelle ni le campus Corsic’Agri Borgo-Marana."En attendant une réponse qu'ils espèrentet qui inclueagents, enseignants et formateurs du campus poursuivent le mouvement de grève.