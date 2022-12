La grande rétro : ces moments qui ont marqué l'année 2022 en Corse

L’incendie corse, qui menace d’embraser l’élection présidentielle à trois semaines du 1er tour, plonge le gouvernement dans la panique et le force à allumer un contre-feu. L’enjeu pour l’Elysée est, d’abord, d’éviter un drame humain et de sortir, de toute urgence, de l’impasse dans lequel il s’est enferré. Le 14 mars, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, annonce, dans un communiqué, sa venue dans l’île, deux jours après, pour entamer « un cycle sans précédent de négociations » en fixant comme seul interlocuteur légitime, le président Simeoni, et comme préalable « la fin de la violence ». Il lâche à reculons le mot d’« autonomie ». Le 16 mars, il débarque dans un calme relatif, déclare « engager la parole de l’Etat » pour « parler sans tabou » et « fermer une page et ouvrir un dialogue construit sans que l’on oublie les difficultés en Corse », mais avec « deux lignes rouges : la Corse dans la République et le refus de créer deux catégories de citoyens ». Dans l’île, le scepticisme le dispute à l’espoir. A l’issue de la visite rallongée à trois jours, le président Simeoni lui arrache un engagement écrit qui acte la méthode, le calendrier et le contenu des discussions sur le statut d’autonomie, mais aussi les modalités du rapprochement d’Alain Ferrandi et de Pierre Alessandri, validées au préalable par les deux familles. Il est aussi prévu que le processus débute à Paris dès la première semaine d’avril par un premier cycle de réunions. C’est un revirement total de l’Etat face à un pouvoir nationaliste qu’il a accablé de mépris depuis plus de six ans. Il aura fallu un drame terrible pour en arriver là !



Si des échanges officieux avec le Mr Corse nouvellement nommé par le gouvernement, Gregory Canal, débutent bien en catimini, la réunion prévue à Paris pour entamer les discussions est reportée en mai, puis en juin, pour cause d’élections présidentielles et législatives, faute d’interlocuteurs à Matignon et Place Beauvau. Elle se tiendra finalement le 20 juillet à Paris entre les élus insulaires et le ministre de l’Intérieur. Dans la foulée, Gérald Darmanin revient en Corse. Le 28 juillet, le rapport de l’inspection générale de la Justice sur l'assassinat d'Yvan Colonna est publié. S’il pointe plusieurs dysfonctionnements, il laisse trop de zones d’ombre pour être satisfaisant. Les députés corses obtiennent la mise en place d’une commission d'enquête, qui est installée en décembre. Les premières auditions devraient débuter, début janvier à la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, et durer six mois. Le rapport définitif est attendu à la fin mai 2023. Entre temps, le cycle de négociations poursuit son parcours chaotique, suspendu à la libération des deux derniers prisonniers du commando Erignac. Sa reprise, comme la prochaine visite de Gérald Darmanin, est renvoyée de mois en mois dans l’attente de « circonstances plus favorables ». L’arrêt de la Cour de cassation, qui rejette le motif de « troubles à l’ordre public », brandi par la Chambre d’application des peines pour justifier le maintien en détention de Pierre Alessandri, ouvre un chemin potentiel vers une semi-libération. Un nouveau jugement d’appel est programmé le 31 janvier 2023. Il pourrait conditionner l’atmosphère de cette nouvelle année qui s'ouvre dans un certain désenchantement.