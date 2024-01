La grande famille du Sporting de Bastia en deuil : Michel Sorbara n'est plus

La grande famille du Sporting pleure aujourd'hui l'un des siens.

Michel Sorbara s'en est allé en ce début d'année plongeant dans l'affliction parents, proches et amis.

Aujourd'hui nombreux sont ceux qui pleurent l'ancien entrepreneur, l'ancien président du Sporting et le maire.

Mais si pour beaucoup d'entre eux, l'entrepreneur et le maire auront compté dans le paysage économique et politique insulaire, c'est le l'ancien président du Sporting qui restera dans leur mémoire et dans l'histoire du football corse.

Il était en effet le président du club - le SECB à l'époque - qui le 13 juin 1981 à l'occasion de la 64e édition, de la coupe de France, après sa victoire face à l'AS Saint-Étienne, sur le score de 2 buts à 1. inscrivait son nom au palmarès de l'épreuve. Une victoire au retentissement exceptionnel, qui succédait à l'avènement de Français Mitterand à la présidence de la République et qui survenait à la faveur de l'inauguration du nouveau Parc des Princes.

Et un sacré exploit salué à travers toute la Corse, et bien au-delà, signé par une équipe dirigée par Antoine Redin et son capitaine Paul Marchioni au côté duquel se tenait avec fierté Michel Sorbara lorsque le nouveau président de la République a remis au SEC Bastia le plus beau trophée du football français.



Maire de Valle d'Orezza

Michel Sorbara restera aussi comme un maire s'étant fortement impliqué pour sa commune de Valle d'Orezza où il avait été le 18 mai 2020 après avoir, déjà, exercé un premier mandat.





Corse Net Infos présente l'expression de ses sincères condoléances à toutes les personnes touchées par ce deuil.