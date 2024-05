La flamme olympique est arrivée à Ajaccio, le relais collectif s'est élancé

Les premiers éclaireurs ont pris leur envol à Ajaccio pour marquer le début du relais de la flamme olympique en Corse, prévu ce mardi 14 mai. Un total de 119 personnes se relaieront pour porter la flamme sacrée sur une distance de 200 mètres, chacun ayant l'opportunité de la transporter pendant environ quatre minutes.



Parmi les participants, des figures emblématiques du football telles que Charles Orlanducci et Pascal Olmeta, ainsi que des champions et médaillés olympiques comme Alexandra Ferracci, Laurent Lokoli et Priscilla Gneto, se joindront à de nombreux anonymes qui auront le privilège de contribuer à la transmission du feu olympique de main en main.