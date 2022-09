La fête du sport revient sur la place Saint-Nicolas à Bastia les 17 et 18 septembre

Jeudi 15 septembre à 18h au siège de la CAB se déroulera la réunion de compte-rendu des Assises sportives



Samedi 17 de 16h à 21h et dimanche 18 de 9h à 18h le traditionnel Village des sports s'installera sur la place St Nicolas avec animations, initiations et démonstrations.



Cette édition 2022 a été présentée ce vendredi 9 septembre par Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, Pierre Savelli, maire de Bastia et Thomas Vecchiutti, secrétaire général de la Direction académique des services de l’Éducation nationale de la Haute-Corse. « Le sport représente plus de 10 000 licenciés sur le territoire de la CAB et près de 180 clubs ou associations » souligne Louis Pozzo di Borgo, président de l’institution. « Pour rester dans les chiffres, la CAB attribue environ 350 000 € de subventions et 40 000 heures de créneaux gratuits. Enfin la Fête du sport attire chaque année entre 10 000 et 15 000 visiteurs. Cette Fête du sport relève d’une volonté politique globale : promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes et offrir un véritable tremplin aux clubs et associations. Elle représente en effet, au début de leur saison d’activité et souvent de compétition, une superbe vitrine de l’activité physique et une possibilité de découvrir ou redécouvrir aussi bien des disciplines traditionnelles que de nouvelles pratiques. Cette année nous avons décidé de l’élargir, de lui donner une dimension plus grande en organisant tout au long de la semaine du 12 au 18, différents évènement».Cette édition 2022 se déclinera ainsi en 3 phases.Lundi 12 et mardi 13 septembre de 9h30 à 15h30 des animations pour les scolaires auront lieu sur le stade de Volpajo. Deux journées découvertes avec présentation des activités aux élèves de 10 écoles primaires du territoire, soit 200 élèves, en liaison avec l’Education.Manon Venturi, sera la marraine de cette édition. Tout juste âgée de 16 ans, cette jeune championne de natation artistique du Pays d’Aix Natation, a été formée au Fun Beluga Bastia. Elle a déjà à son palmarès trois places de 4aux derniers championnats du Monde juniors d’août 2022 au Canada, une médaille d’argent et une de bronze aux championnats d’Europe de juillet 2022 à Alicante, 4 médailles d’or et une de bronze aux derniers championnats de France.Le parrain est lui aussi un jeune champion de natation artistique : Lucas Vallicioni, sociétaire du club Acqua Synchro Bastia. A 15 ans, fin août, aux USA, il a été sacré champion du Monde de cette discipline. Il a aussi un titre de champion d’Europe et plusieurs titres de champion de France.Cette Fête du Sport 2022 se voudra aussi un hommage à Jacques Zimako, joueur emblématique du SECB dans les années 70, en présence de son fils Nicolas. Après sa carrière à Bastia et St Etienne notamment, il était devenu éducateur sportif dans son île d’origine, la Nouvelle Calédonie. Il était revenu en Corse quelques années plus tard pour entrainer des clubs amateurs.