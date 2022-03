La famille d’Yvan Colonna dénonce « une tentative d’assassinat » et annonce qu’elle se portera partie civile

Voici le communiqué :



« En premier lieu, il convient de rappeler certaines choses : mercredi 2 mars dernier, nous apprenions qu’Yvan était grièvement blessé, suite à ce qui nous a été présenté en dehors de toute communication officielle de la part de l’administration pénitentiaire, comme une rixe entre détenus qui aurait mal tourné.



Nous sommes restés sans nouvelles de son état pendant de longues, très longues heures. Et à ce jour, nous n’avons été destinataires d’aucune sorte d’informations, nos demandes auprès de la direction de la centrale d’Arles sont restées sans réponse.



Les seuls renseignements que nous avons obtenus l’ont été par le biais de nos compatriotes corses qui, là où ils le pouvaient, y avaient accès. Qu’ils en soient remerciés, tout comme les pompiers qui sont intervenus pour prodiguer les premiers soins à Yvan sur place.



L’évolution de son état de santé nous a été également occultée, jusqu’à sa prise en charge par le Service de Réanimation Polyvalent et Centre de Traumatologie de l’Hôpital Nord de Marseille, que nous tenons à remercier pour leur professionnalisme et leur empathie.



Yvan a, ensuite, été annoncé décédé, puis en état de mort cérébrale et finalement dans un état stationnaire, mais cependant gravissime. Ces simples faits sont révélateurs d’une situation anormalement confuse, incompréhensible, suspecte.



Quant à l’agression, brutale, barbare, techniquement maitrisée, aux terribles conséquences pour lui-même bien sûr et pour nous qui imaginons la scène, nous affirmons avec force, aujourd’hui, qu’il s’agit d’une tentative d’assassinat, et nous sommes dans l’attente de réponses précises et circonstanciées. Des initiatives judiciaires seront prises au nom de la famille qui se portera partie civile dans les meilleurs délais.



Dans un second temps, bien sûr, nous avons été profondément touchés par toutes les marques de sympathie, de solidarité et de soutien que les Corses, mais pas seulement, où qu’ils soient, en France, ou ici même, inconnus ou proches, nous ont témoignées.



St’acolte in li paesi, ste mosse di a ghjuventù, sti messaghji, numarosi , venuti da a Corsica sana, o d’altrò, sti ritratti spartuti nant’a è rete suciale, ste chjame à a sulidarità, à sustene ci, ci acumpagnanu à ogni seconda di isses stonde difficiule.



Pà tuttu què, è ciò che vo farete in li ghjorni à vene, un rigraziamentu maiò , di core !



Nous serons par la pensée au côté de cette jeunesse qui, demain, dimanche, appelle à une mobilisation par laquelle elle souhaite dénoncer ce que la Corse subit, tout comme notre famille aujourd’hui après tant d’autres.



Il nous importe aussi, que cette mobilisation puisse s’élargir à d’autres sensibilités associatives, politiques ou autres, que nos appels puissent être entendus, relayés au-delà des cercles nationalistes auxquels nous appartenons nous-mêmes. L’émotion est forte, partout en Corse, et chaque Corse, choqué par ce drame, doit justement pouvoir être associé, à nos côtés, à cette mobilisation pour dire avec nous, entre autre « Avà basta ».



Yvan Colonna est un patriote corse et un enfant de ce pays. Ce pays, dans la diversité de celles et ceux qui le composent, est, aujourd’hui, à ses côtés



Nous disons, aussi, que la revendication de vérité, essentielle, indispensable, exprimée avec force et détermination, doit être le socle de nos prochaines initiatives politiques, citoyennes et institutionnelles.



A ringrazià vi torna à tutti ! »